"Ядерного удара не будет": Буданов дал прогноз, как в РФ отреагируют на заход ВСУ в Крым
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что военно-политическое руководство РФ не станет применять ядерное вооружение в ответ на деоккупацию Крыма. По его словам, страна-агрессор наоборот будет пытаться сделать потерю Крымского полуострова незаметным.
Он напомнил, что, когда ВСУ деоккупировали Херсон, российская пропаганда преподнесла поражение российской армии как "вынужденный шаг". Об этом Буданов рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам начальника ГУР, для военно-политического руководства страны-агрессора потеря Крыма будет болезненной, но терпимой. Также он подчеркнул, что в дело вступил кремлевская пропагандистская машина, которая при потере Херсона максимально эффективно себя показала.
"Они показали потерю Херсона – а это было наибольшее достижение так называемой "специальной военной операции" – просто как обыденное дело. Причем вывернули это так, что это, в принципе, еще и хорошая вещь была для них", – объяснил Буданов.
Также он добавил, что в России уже проработана модель того, как освещать события вокруг потери оккупантами Крыма. Буданов отметил, что пропаганда в первую очередь будет работать на удовлетворение российского общества.
"Здесь будет вынужденный шаг и вообще почти счастье. Поверьте, там пропагандистская машина работает как эталон, это реально эталон. Они так "оболванивают" свое население, как никто в мире не может", – отметил Буданов.
При этом начальник Главного управления разведки заявил, что никакого ядерного удара после захода Вооруженных сил Украины в Крым не будет.
Напомним, в прошлом году начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ВСУ войдут в Крым весной 2023 года. Теперь же он подтвердил этот свой прогноз, отметив, что все его предсказания насчет войны сбылись.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Черное и Азовское моря станут простором мира, а Крым вернется домой. Украина делает все возможное, чтобы приблизить этот момент.
– В МИД дали прогноз, как будет происходить возвращение полуострова. Там считают, что это может произойти как военным, так и дипломатическим путем, а также их комбинацией.
– Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что деоккупация Крыма обязательно произойдет. Он озвучил план возвращения полуострова и назвал сроки.
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