В ГУР сказали, что 'охотятся' на россиян, отдающих приказы убивать украинцев: первые в списке Путин и Пригожин

Украинские спецслужбы "охотятся" на тех россиян, которые отдают приказы убивать украинцев и отвечают за многочисленные жертвы. Первыми в списке стоят российский диктатор Владимир Путин и преступник-террорист, вожак ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

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Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию Welt.

На вопрос журналиста Скибицкий ответил, что возглавляет список Путин, поскольку именно он координирует и решает, что, где и как происходит.

На вопрос, пытается ли ГУР убить российского диктатора, Скибицкий сказал, что Путин понимает – его могут убить и свои.

"Он замечает, что мы все ближе к нему приближаемся, но, может, он также боится быть убитым своими", – сказал заместитель начальника ГУР.

Скибицкий также прокомментировал упреки, что ГУР стоит за атаками на российских пропагандистов. По словам разведчика, это не самые важные цели для украинских спецслужб. Он предположил, что россияне уже воюют между собой, сражаются за власть.

Среди стремящихся к власти генерал назвал Евгения Пригожина и Игоря Гиркина.

Скибицкий подтвердил, что украинская разведка пытается ликвидировать Пригожина.

"Наш приоритет – уничтожить командира подразделения, которое приказывает своим людям атаковать", – уточнил он.

"Мы пытаемся его убить", – добавил Скибицкий.

В то же время генерал подчеркнул, что в конце концов каждому, кто причастен к агрессии, придется ответить за свои действия, кто это ни был – военачальник или российские командиры, или важные бизнесмены, финансирующие и производящие оружие.

"Их ликвидация спасла бы жизнь многим мирным жителям.... Согласно международным конвенциям, это законная цель", – подчеркнул Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов назвал Путина "законной целью" для Украины.