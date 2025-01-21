В ГВА рассказали, заходили ли российские ДРГ в Покровск

По состоянию на 21 января российские диверсионно-разведывательные группы не входили на территорию Покровска Донецкой области. Районный центр остается под контролем украинских сил.

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В то же время линия фронта уже вплотную приблизилась к городу. Об этом в эфире "Суспільне.Студія" сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По информации чиновника, факт входа в город российских ДРГ пока не зафиксирован. При этом он подчеркнул, что некоторые военные накануне говорили о вероятности проникновения врага на территорию города.

"Некоторые военные анонсировали, что возможен заход, но мы не слышали, что ДРГ заходили в сам город. Я понимаю, что, возможно, хотели заходить, но не было такого факта", – рассказал начальник городской администрации.

Также Добряк уточнил, что линия фронта приблизилась на расстояние менее 2 км к отдельным окрестностям Покровска. Также в городской администрации сообщили, что по состоянию на 21 января, несмотря на интенсивные обстрелы, в городе остаются около 7500 жителей. Эвакуировано было 41 тыс. человек.

Напомним, 20 января армия страны-террористки России нанесла удар по городу Покровск Донецкой области. В результате атаки в центре города выгорели квартиры и повсюду лежат обломки.

Как сообщал OBOZ.UA, путинская армия ежедневно теряет на Покровском направлении около 300 оккупантов убитыми и ранеными. Однако они не прекращают штурмы, пытаясь подойти к городу.

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