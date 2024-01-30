В Гвардии наступления пополнение: что известно о новой бригаде 'Помста'. Фото и видео

Гвардия наступления наращивает силы. На базе Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы, который отличился, в частности, еще во время обороны Луганска в 2014 году, сформирована бригада с красноречивым названием "Помста".

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Воины, которые за время полномасштабного вторжения держали бой на самых горячих направлениях на востоке Украины, говорят: название бригады очень точное, ведь за десять лет российской агрессии им есть за что мстить захватчикам. Подробности о новом подразделении Гвардии наступления раскрыли в ГПСУ.

"Государственная пограничная служба наращивает свои боевые способности. Создан еще один отряд бригадного типа, который уже выполняет задачи по отражению вражеской агрессии. Он сформирован на базе легендарного Луганского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины. Он получил название "Помста" и входит в бригаду Гвардии наступления", – говорится в сообщении.

С далекой весны 2014 года, когда Россия начала свою агрессию против Украины – тогда еще в гибридном формате – Луганский пограничный отряд во главе с Сергеем Дейнеко (ныне глава ГПСУ) давал отпор российским захватчикам. Бойцы этого отряда дольше других силовых структур держали оборону в Луганске, который захватывала Россия.

"В начале лета 2014 года пророссийские боевики несколько дней штурмовали расположение управления части, ведя огонь из домов мирных жителей областного центра", – напомнили в ГПСУ.

С тех пор вот уже почти десять лет воины Луганского пограничного отряда стоят на защите Украины с оружием в руках. За то, как мужественно, профессионально и самоотверженно пограничники проявили себя на Донбассе во время АТО/ООС, в 2018 году отряд получил почетное название: с тех пор он носил имя Героя Украины, полковника Евгения Пикуса. Этот офицер пал в бою с диверсантами, находившимися под прикрытием российской бронетехники и авиации.

Не менее доблестно показал себя Луганский отряд и после начала полномасштабной агрессии. За плечами у воинов – несколько сотен километров фронта. И бои за населенные пункты, названия которых знает теперь каждый украинец: Бахмут, Лиман, Рубежное, Кременная, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Северск, Федоровка, Святогорск...

За время большой войны пятеро пограничников из Луганского пограничного отряда были удостоены высшего государственного отличия – звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Подвиги четырех из них государство отметило уже посмертно.

"В настоящее время Луганский пограничный отряд реформирован в бригаду Гвардии наступления с символическим названием "Помста". И в этом есть конкретный символизм, ведь, как отметил глава ГПСУ, захватчики смогут это почувствовать на себе и за каждого побратима, от первого погибшего в ночь на 24 февраля 2022 года пограничника – мастер-сержанта Дениса Ткача, павшего в бою с диверсионно-разведывательной группой на отделении пограничной службы "Милово", до всех погибших в этой войне, будет конкретная месть", – заверили в ГПСУ.

По сравнению с предыдущими годами после создания бригады пограничники Луганского пограничного отряда получили больше возможностей для эффективной ликвидации врага. У них на вооружении есть бронетехника, спецавтомобили, зенитные, артиллерийские и противотанковые средства, системы аэроразведки и ударные БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и разведки, современные ПЗРК, снайперское вооружение и многое другое.

Все бойцы бригады прошли основательное обучение и слаживание – и не только на территории Украины. Обучались они и за рубежом, в частности, в Великобритании, Испании, Германии и других странах.

"Настанет время, когда мы выгоним врага с нашей земли. "Возрожденные победить" – это лозунг нашей "Помсти"... Нам есть за что отомстить врагу!" – сказал командир Луганского пограничного отряда полковник Александр Осипец.

Напомним, ранее бойцы Гвардии наступления показали успехи на фронте. В частности, в ГПСУ опубликовали видео поражения дронами вражеской техники и блиндажа.

Также сообщалось, что снайперы ССО уничтожили вражеских разведчиков в Херсонской области. Российскую разведгруппу воины заметили ночью.