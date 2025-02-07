В Харькове людей будут оповещать об атаках врага по-новому: подробности

Харьков готов к внедрению современной дифференцированной системы оповещения о российских обстрелах. Подготовительные работы уже завершены.

Видео дня

Специалисты сократили время обнаружения места атаки в 10 раз, сообщил городской глава Игорь Терехов. В эфире новостного телемарафона в пятницу, 7 февраля, он заверил, что эффективность мониторинг угроз будет намного выше.

"Срок обнаружения места обстрела был сокращен с трех минут до 15–25 секунд. Это спасает жизни людей. Кроме того, мы обеспечили все службы радиосвязью, и мы имеем самые современные системы видеонаблюдения", – объяснил политик.

Новая система оповещения о воздушной тревоге будет работать отдельно в Харькове и отдельно в Харьковской области. Соответствующие испытания уже прошли, все готово к работе.

В горсовете указали, что это позволит уменьшить количество тревог в облцентре и создать более комфортные условия для работы бизнеса, в частности торговых центров, банков и других учреждений.

Система также имеет несколько источников питания, снабжена резервными каналами связи и оборудована голосовыми сообщениями, позволяющими конкретизировать тип угрозы для города.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 6 февраля российские оккупанты ударили по Киевскому и Холодногорскому районах Харькова. Вследствие атаки поврежден крупнейший рынок Украины "Барабашово", там уничтожен ряд торговых рядов. Возгорание на рынке произошло из-за падения обломков БПЛА "Герань".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!