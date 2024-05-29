В Харькове мужчина отказался от повестки и год скрывался от мобилизации: какое решение принял суд

В Харькове мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за категорический отказ от мобилизации. На суде мужчина признал свою вину и согласился с версией следствия.

Об этом сообщается в приговоре Дзержинского районного суда г. Харькова. По данным суда, в апреле 2023 года военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к мобилизации.

Ему пытались вручить повестку, однако житель Харькова категорически отказался ее получать и после этого больше года скрывался от мобилизации.

Суд, проанализировав материалы дела, признал жителя Харькова виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Согласно приговору, приведенные обстоятельства исключают возможность исправления обвиняемого без реального отбывания наказания в условиях изоляции от общества. Поэтому суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Назначение наказания в минимальных пределах санкции статьи с реальным его отбыванием будет соответствовать принципам законности, индивидуализации и справедливости, будет необходимым и достаточным для его исправления, заставит в будущем придерживаться положений закона Украины об уголовной ответственности и лишит возможности совершать новые преступления, полностью будет отвечать требованиям и целям, предусмотренным ст. 50, 65 УК Украины, – говорится в приговоре суда.

Ранее сообщалось, что житель Волыни избил полицейского, опасаясь, что тот может вручить ему повестку. В результате ему избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дрогобычском районе Львовской области осужден мужчина на три года лишения свободы за уклонение от военного призыва. 29-летний житель не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, когда получил повестку.