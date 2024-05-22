Житель Волыни избил полицейского, испугавшись повестки: как его наказали

Житель Волыни избил полицейского, опасаясь, что тот может вручить ему повестку. В результате злоумышленнику избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом идет речь в приговоре Турковского районного суда Львовской области. До того как мужчина наткнулся на полицейского, он оставил свой дом на Волыни и прятался в лесу во Львовской области, чтобы избежать мобилизации.

Согласно данным суда, 16 мая около 8:30 мужчина находился на улице Даниила Галицкого в Турке, где его остановил полицейский для проверки документов. Житель Волыни, опасаясь, что тот может вручить повестку, напал на правоохранителя, ударил его кулаком в лицо и попытался убежать. Однако полицейский догнал его у автомобиля, где беглец нанес ему еще несколько ударов ногами.

На суде мужчина объяснил, что избил полицейского из-за страха получить повестку, поскольку с 8 мая скрывается от мобилизации. Он не живет дома, постоянно кочует и ночует в лесу. Дома на Волыни его объявили пропавшим без вести. Возвращаться он не собирался и планировал уехать за границу.

На судебном заседании прокуроры требовали для задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он четко выразил намерение уехать из Украины. Сам подсудимый просил не возвращать его домой, потому что там ему могут вручить повестку и мобилизовать.

Суд постановил отправить мужчину под круглосуточный домашний арест на два месяца – до 17 июля включительно. Это решение может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение пяти дней со дня его оглашения.

Ранее сообщалось, что в Дрогобычском районе Львовской области осужден мужчина на три года лишения свободы за уклонение от военного призыва. 29-летний житель не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, когда получил повестку.

Напомним, что в Кривом Роге мужчину приговорили к испытательному сроку за двукратный отказ от повестки и уклонение от мобилизации. На суде он признал свою вину и раскаялся.