В Харькове российские дроны массированно атаковали АЗС, есть пострадавшие: первые подробности

2 мая россияне массированно обстреляли Харьков. В Холодногорском, Основянском, Новобаварском и Киевском районах города атаке БПЛА подверглись автозаправочные станции. В Шевченковском районе дрон попал в жилой дом.

Об этом отметил мэр Харькова Игорь Терехов. На месте обстрела образовался пожар, есть пострадавшие.

Что известно

Днем 2 мая оккупанты атаковали дронами автозаправочные станции в разных районах города. Мэр Харькова Игорь Терехов с разницей в несколько минут сообщил о попадании в АЗС в Холодногорском, Основянском, Новобаварском и Киевском районах города. Он отметил, что есть пострадавшие, а также образовался пожар.

"Попадание ударного дрона по АЗС в Холодногорском районе, на месте пожар, есть пострадавшие", – написал Терехов в 14.04.

"Есть попадание в АЗС в Основянском районе", – отметил мэр через несколько минут.

"Попадание в АЗС в Новобаварском районе", – говорится в новом сообщении.

"Еще одно попадание в АЗС в Киевском районе", – написал Терехов в 14.23.

В Шевченковском районе оккупанты попали дроном в жилой дом.

"Кроме того, зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом в Шевченковском районе", – говорится в сообщении Терехова.

В Новобаварском районе Харькова атаке подвергся частный жилой дом, в нем повреждена крыша. К счастью, никто не пострадал.

"В Новобаварском районе в результате удара вражеского БПЛА повреждена крыша частного жилого дома", – написал Терехов.

Предыдущий обстрел Харьковщины 2 мая

В ночь на 2 мая российские оккупанты обстреляли Харьковский район, ударив дронами по частному сектору поселка Васищево, расположенного к югу от Харькова.

В результате атаки в целом пострадали по меньшей мере шестеро гражданских, срединих есть несовершеннолетний. В общем повреждены 12 частных домов, гараж и две хозяйственные постройки.

Позже в ГСЧС уточнили, что во время атаки было зафиксировано попадание в нескольких районах Харькова, а также в громадах области. В результате ударов возникло по меньшей мере восемь очагов пожаров.

В частности, в Салтовском районе загорелся резервуар с газом на территории автозаправочной станции, а также загорелась трава. В Основянском районе повреждения получили здание автосалона и несколько автомобилей. Там пострадали три человека, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове "Шахед" попал в многоэтажку и не сдетонировал. Его обломки залетели в квартиру и ранили мужчину, еще два человека нуждались в помощи медиков из-за острой реакции на стресс.

