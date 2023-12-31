В Харькове снова слышали взрывы: город атаковали вражеские БПЛА, есть прилеты в жилые дома. Фото

В ночь на воскресенье, 31 декабря, в Харькове снова раздались взрывы. Российские захватчики атаковали город ударными дронами, по вражеским целям работали силы противовоздушной обороны.

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Об угрозе ударных БПЛА для города сообщали в Воздушных силах ВСУ. О взрывах в Харькове и пожаре после нескольких из них писали в местных пабликах.

Позже мэр города Игорь Терехов сообщил о нескольких прилетах в центре города. "Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется", – отметил он.

Враг атаковал жилые дома, там возникли пожары. Терехов написал, что жителям будет оказана необходимая помощь.

Позже начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал "Суспільному", что один из российских дронов попал в жилое здание, а второй – в здание социальной инфраструктуры.

"Информации о погибших и раненых сейчас нет. Над городом были сбиты еще несколько беспилотников. Сколько именно – будут устанавливать", – отметил он.

Мэр Терехов сообщил, что в Харькове в результате атаки "Шахедов" повреждения получили здания в центре города, есть разрушение сетей водоснабжения.

"Не прошло и трех часов, когда по Харькову снова прилетели на этот раз "Шахеды". Разрушение очень серьезное. Это не военный объект, это жилая застройка, офисы в центральной части города. Это геноцид украинской нации, украинского народа. Накануне Нового года россияне хотят запугать наш город, но мы не испугаемся, мы непобедимы и несокрушимы", – сказал городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 декабря в Харькове прогремела серия взрывов. Враг ударил по жилому дому и гостинице в центре города, также есть разрушения гражданской инфраструктуры. Предварительно известно о 26 пострадавших, среди которых есть дети.

В полиции показали кадры последствий удара РФ по Харькову.

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