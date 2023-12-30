В центре Харькова поврежден отель: полиция показала фото последствий удара РФ

Войска Российской Федерации 30 декабря около 19:10 нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, повредив дома мирных жителей и отель. По состоянию на 21:40 известно о примерно 20 потерпевших.

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий назвал атаку российских террористов циничной. На своем канале в Telegram он поделился фотографиями Харькова после обстрела и снимками сотрудников полиции, которые приехали на вызовы.

Белошицкий отметил: экстренные службы, в том числе и патрульные полицейские, эвакуировали жителей, оказывали всю необходимую помощь, регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники.

"В случае, если услышите сигнал воздушной тревоги, немедленно пройдите в укрытие", – призвал он украинцев.

Офис генерального прокурора сообщил, что (на 21:40 субботы) известно о 20 раненых. Среди них двое парней 16 и 14 лет. Также ранение получил советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа – гражданин Великобритании. Девять пострадавших получили помощь на месте.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В результате обстрелов повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", – заверили в ОГПУ.

Добавим: по предварительной информации, попадание в Kharkiv Palace пришлось на 12-й этаж. Это элитный отель, расположенный в центре Харькова на проспекте Независимости.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 29 декабря страна-агрессор устроила массированный ракетный обстрел Украины. Разрушения зафиксированы на Сумщине, в Харькове, Львове. Одессе, Днепре, Киеве. Перед атакой (вечером 28 декабря) враг запустил 36 дронов Shahed. Погибло около 30 мирных жителей.

– Институт изучения войны считает, что масштабная воздушная атака стала кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с разными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую ПВО. Некоторые уроки россияне усвоили успешно, поскольку наши защитники не смогли перехватить ни одну из ракет Х-22/Х-32, баллистических С-300 и Искандер-М и гиперзвуковых "Кинжалов".

– Указанная массированная атака стоила России не менее 1,3 миллиарда долларов.

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