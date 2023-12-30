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В центре Харькова поврежден отель: полиция показала фото последствий удара РФ

Дарья Дурова
War
5 минут
1,1 т.
Обстрел Харькова

Войска Российской Федерации 30 декабря около 19:10 нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, повредив дома мирных жителей и отель. По состоянию на 21:40 известно о примерно 20 потерпевших.

Видео дня

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий назвал атаку российских террористов циничной. На своем канале в Telegram он поделился фотографиями Харькова после обстрела и снимками сотрудников полиции, которые приехали на вызовы.

Оккупационная армия ударила по Харькову
Поврежден Kharkiv Palace
Экстренные службы на месте ЧП

Белошицкий отметил: экстренные службы, в том числе и патрульные полицейские, эвакуировали жителей, оказывали всю необходимую помощь, регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники.

"В случае, если услышите сигнал воздушной тревоги, немедленно пройдите в укрытие", – призвал он украинцев.

Украинский полицейский
Копы на месте российского ракетного удара
Украинский правоохранитель
Страж правопорядка
Здание, поврежденное российской атакой

Офис генерального прокурора сообщил, что (на 21:40 субботы) известно о 20 раненых. Среди них двое парней 16 и 14 лет. Также ранение получил советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа – гражданин Великобритании. Девять пострадавших получили помощь на месте.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Харьков после удара ВС РФ
Россия нарушила законы и обычаи войны
Поврежденное здание

В результате обстрелов повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили.

Kharkiv Palace после ракетной атаки
Kharkiv Palace внутри
Как выглядит Kharkiv Palace внутри после ракетного удара России

"Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", – заверили в ОГПУ.

Сотрудники полиции
Патрульные полицейские в Харькове

Добавим: по предварительной информации, попадание в Kharkiv Palace пришлось на 12-й этаж. Это элитный отель, расположенный в центре Харькова на проспекте Независимости.

Харьков после обстрела
Россияне выпустили по Харькову несколько ракет
Обстрел Харькова вечером 30 декабря 2023 года
Харьков. 30 декабря 2023 года

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 29 декабря страна-агрессор устроила массированный ракетный обстрел Украины. Разрушения зафиксированы на Сумщине, в Харькове, Львове. Одессе, Днепре, Киеве. Перед атакой (вечером 28 декабря) враг запустил 36 дронов Shahed. Погибло около 30 мирных жителей.

– Институт изучения войны считает, что масштабная воздушная атака стала кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с разными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую ПВО. Некоторые уроки россияне усвоили успешно, поскольку наши защитники не смогли перехватить ни одну из ракет Х-22/Х-32, баллистических С-300 и Искандер-М и гиперзвуковых "Кинжалов".

– Указанная массированная атака стоила России не менее 1,3 миллиарда долларов.

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