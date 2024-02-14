В Харькове в результате российских обстрелов начал протекать потолок станции метро

В Харькове на станции метро "Спортивная" начал протекать потолок из-за постоянных ракетных обстрелов города. Сотрудники метрополитена работают над устранением повреждений.

Об этом сообщили в Facebook Харьковского метрополитена. Там отметили, что могут выполнять работы только ночью, когда на станциях нет пассажиров.

Вблизи станции "Спортивная" неоднократно были попадания вражеских ракет, что повлекло за собой оползни. Они же привели к протеканию потолка подземки. Работы над их устранением требуют значительного количества времени – они уже продолжаются более недели.

"Указанное течение не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров", – заверили в метрополитене.

Напомним, также в Харькове в результате удара российских оккупантов по Немышлянскому району в ночь на 10 февраля произошла утечка около трех тысяч тонн нефтепродуктов в окружающую среду. Над ликвидацией последствий работают профильные службы.

В регионе, как отметили в областной администрации, создали алгоритм действий по препятствованию продвижению вредных веществ по реке Уды, впадающей в реку Северский Донец.

Как сообщал OBOZ.UA:

– НАБУ и САП разоблачили чиновников Харьковской ОВА на хищении 15,2 млн грн при закупке гуманитарной помощи. Среди подозреваемых руководитель аппарата Харьковской ОВА Виктория Белявцева.

– Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш рассказал, что в случае повторного наступления оккупантов в Харьков они не будут иметь шансов для реализации своих планов – украинские подразделения укрепляют оборонные рубежи неподалеку от города и устанавливают фортификационные сооружения. Впрочем, в ВСУ сообщают, что Россия не формирует мощную группировку для наступления на Харьков.

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