В Харьковской области аэроразведка ГПСУ уничтожила авто и поразила четыре позиции врага с живой силой. Видео

Украинские пограничники уничтожают врага плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны. На Харьковщине на днях аэроразведчики ГПСУ устроили охоту на оккупантов.

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Благодаря умелым действиям воинов, россияне потеряли автомобиль, также поражены четыре позиции врага и живая сила. Подробности раскрыли в Государственной пограничной службе Украины.

"Харьковщина. Аэроразведчики ГПСУ с помощью FPV-дронов уничтожили автомобиль, поразили четыре позиции врага и живую силу противника", – говорится в сообщении.

Также в ГПСУ опубликовали видео с кадрами боевой работы пограничников.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили 11 танков, семь боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, две РСЗО, 78 БПЛА оперативно-тактического уровня и 128 единиц автомобильной техники оккупантов.

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