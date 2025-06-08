В Харьковской области авиабомба прилетела в дом: отец погиб, а сын получил ранение. Фото

Ночью 8 июня российская террористическая армия продолжила терроризировать жителей Харьковской области. В Дергачевской громаде путинские войска сбросили авиабомбу на частный дом.

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Вследствие военного преступления погиб мужчина, еще один человек ранен. Об этом в Telegram сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

По его словам, российская авиация нанесла массированные удары по территории Дергачевской общины под утро. Около 4:10 террористы сбросили 5 авиабомб – одну на Казачью Лопань и еще четыре на Слатино. Все попадания пришлись по территории частной застройки.

В Казачьей Лопане в результате прямого попадания КАБ в дом погиб 70-летний местный житель, а его 47-летний сын получил серьезные ранения и был госпитализирован в больницу.

В Слатином повреждения получили по меньшей мере 10 домов и линия электропередачи. Пока половина поселка остается без света. Энергетики, другие профильные службы, староста и представители городского совета работают над ликвидацией последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня оккупанты дважды ударили по зданию ОВА в Херсоне, в результате чего оно было разрушено до фундамента. Предварительно, российские военные применили КАБы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики 7 июня атаковали Харьков дважды за день. Утром они убили троих и ранили более 20 человек, вечером же в результате вражеской атаки пострадали еще около 20 харьковчан и погибла руководительница Малой Южной железной дороги.

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