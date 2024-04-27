В Харьковской области из-под завалов после ракетного удара РФ вытащили тело мужчины: фото

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Харьковщину постоянными обстрелами. Накануне враг атаковал жилой сектор в Волчанске.

Вследствие военного преступления погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Спасатели на месте происшествия изъяли тело погибшего мужчины 1956 года рождения из-под завалов дома.

"Сегодня утром враг продолжал наносить удар по жилому сектору города Волчанск. Из-под обломков одного из разрушенных частных жилых домов спасатели деблокировали тело мужчины 1956 года рождения", – сообщили спасатели.

По информации областной военной администрации, российские террористы атаковали населенные пункты артиллерией и минометами. Всего в течение суток под вражеским огнем были около 15 населенных пунктов: Синьковка, Степная Новоселовка, Петропавловка и другие. Под авиационными ударами был Песчаное, Дергачи, Высокая Яруга, Липцы, Огурцово, Водяное.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову. В городе прогремели взрывы, повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее сообщалось, что 27 апреля российские оккупационные войска устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Применил враг ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковщина.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 27 апреля российские террористы устроили массированную ракетную атаку по Днепропетровской области. Под прицелом врага в очередной раз оказалась энергетическая инфраструктура региона. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 13 ракет.