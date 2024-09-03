В Харьковской области из-за масштабного пожара эвакуировали жителей села: с огнем борются сотни спасателей. Видео

Из села Студенок в Изюмском районе Харьковской области эвакуировали 200 местных жителей из-за пылающего уже несколько дней лесного пожара. Часть также уехала на собственном транспорте.

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Людей снабдили продуктами питания и питьевой водой, сообщил в Telegram руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, эвакуацию осуществляли сотрудники громады, Нацполиции, ГСЧС, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА.

Чиновник проинформировал, что в результате пожара пострадали два человека: местная жительница и сотрудник ГСЧС. Оба получают медицинскую помощь.

Пожар в Изюмском районе продолжается несколько дней. Огонь охватил 1500 га леса и перекинулся в деревню Студенок. Там горит не менее 40 домов.

"Развернуты дополнительные силы ГСЧС. К тушению пожара привлечены работники ГСЧС Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областей. Всего – 77 единиц техники, 275 человек личного состава", – отметил Синегубов.

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов уточнили, что пожар разгорелся на заповедных территориях нацпарка "Святые горы". В общей сложности с начала полномасштабного вторжения там выжжено уже около 9,5 тысяч гектаров леса.

10 тысяч гектаров – требует обследования и обезвреживания взрывоопасных предметов. По предварительным подсчетам, ориентировочный ущерб окружающей среде нацпарка "Святые Горы", причиненный оккупантами – более 16 миллиардов гривен, отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия не только убивает мирное население и уничтожает украинские города, но и устроила на оккупированной части Донбасса массовую вырубку лесов. В дальнейшем древесину продают и отправляют по железной дороге и морю за границу.

– В России с начала года сгорело уже пять миллионов гектаров леса, преимущественно тайги. Площадь сгоревших лесов, более 99% которых приходится на регионы Сибири и Дальнего Востока, стала рекордной за последние четыре года.

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