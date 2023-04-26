В Харьковской области местные жители жалуются на ворон, которые переносят мины: что говорят об этом специалисты

В Харьковской области в связи с российской войной возникла новая опасность. Жители Изюма жалуются на ворон, которые переносят мины.

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Об этом пишет SQ. Люди говорят, что вороны переносят в клювах противопехотные мины "Лепесток". Таким образом снаряды снова оказываются на местности, которая уже была проверена саперами.

Ситуацию прокомментировали в Харьковском зоопарке. Там подтвердили факт, что птицы действительно могут переносить мины.

"Ситуация совершенно неожиданная, конечно, хотелось бы иметь конкретные подтвержденные наблюдения и свидетельства. Тем не менее, это вполне правдоподобно! Вороновые птицы, особенно ворон и серая ворона, -–очень умны и могут проявить любознательность в отношении необычных на вид незнакомых предметов. Обычно эти птицы настороженно относятся к изделиям человека, но в наше время некоторые из них настолько привыкли к жизни рядом с людьми, что способны достаточно беспечно отнестись к подобным вещам. Предмет весом в 80 граммов они могут перенести на лету и потом выронить", – сказал заместитель заведующего культурно-просветительским отделом зоопарка Дмитрий Стрелков.

Как известно, мина "Лепесток" весит именно 80 граммов. В Изюме уже были трагические случаи, связанные с минами.

В частности, на мине женщина подорвалась прямо на рынке. А в Балаклее взрыв произошел практически в центре города, всего в двух шагах от супермаркета.

В ГосЧС говорят, что "Лепестки" могут появляться на новой территории не только из-за птиц.

"При дистанционном минировании такой боеприпас может застрять в ветвях деревьев, остаться на крышах домов и так далее. Через некоторое время эта незаметная, небольшая мина может оказаться там, где ее не было раньше, даже в привычном для вас месте", – заявили эксперты.

Поэтому, спасатели призывают жителей области быть максимально осторожными и сразу сообщать об опасной находке в ГосЧС или Нацполицию по телефонам "101", "102" или "112".

Как сообщал OBOZREVATEL, на освобожденных от российских захватчиков территориях местные жители часто травмируются или теряют жизнь, наталкиваясь на мины, оставленные врагом. Очередными жертвами минирования оккупантов стала пенсионерка на Харьковщине и тракторист из Черниговщины.

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