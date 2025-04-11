В Харьковской области наблюдается активизация вражеской авиации: в ОТУ "Харьков" рассказали о ситуации

В Харьковском направлении наблюдается резкий рост враждебной активности. Российская авиация только за последние пять дней применила 35 управляемых авиабомб (КАБ), что значительно больше, чем в предыдущие месяцы.

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Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телеканала "Мы – Украина". По его словам, несмотря на то, что ситуация не претерпела кардинальных изменений, она остается крайне напряженной.

"Обстановка на Харьковском направлении за последнее время хоть существенных изменений не претерпела, но остается сложной. Мы видим активизацию вражеской авиации. Если, например, брать за последнее время, начиная еще с минувшей пятницы, буквально через пять следующих дней враг сбросил на Харьковское направление 35 управляемых авиабомб. Если сравнивать это, например, с мартом-февралем, то это достаточно существенный рост", – отметил спикер.

По его словам, за минувшие сутки российские оккупанты сбрасывали КАБы в районе населенных пунктов Казачья Лопань и Уды.

Шамшин также сообщил о четырех вражеских штурмах на направлении Волчанска за минувшие сутки, где обстановка остается чрезвычайно сложной из-за того, что "город фактически уничтожен".

"Мы видим, что враг не прекращает, не отказывается от своих намерений выдавить наши силы за пределы города Волчанск", – сказал военный.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия уменьшила количество ударов КАБами по Харькову после того, как у украинских защитников появились системы противовоздушной обороны Patriot.

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