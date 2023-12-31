В Харьковской области после обстрелов из-под завалов извлекли тела двух погибших

Российские террористы продолжают массированно обстреливать населенные пункты Харьковской области. В Боровой в результате вражеской атаки погибли два мирных жителя.

Видео дня

Жертвами путинских террористов стали 55-летняя женщина и 59-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что тела погибших людей извлекли из-под завалов полностью разрушенных частных домов. В течение суток под обстрелами россиян находились Купянская, Дергачевская, Волчанская территориальные громады.

По населенным пунктам враг наносил удары из артиллерии, минометов, применял авиацию. Следователи, криминалисты, взрывотехники осмотрели места происшествия, собрали вещественные доказательства – обломки снарядов, опросили местных жителей. Открыты уголовные производства по поводу нарушения законов и обычаев войны российскими военными преступниками.

В полиции призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя. Также украинцам напомнили о запрете снимать на фото и видео места попаданий вражеских ракет и работу противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что утром 29 декабря государство-террорист устроило массированную атаку на украинские города. Известно о прилетах на Сумщине, Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

Напомним, свойска Российской Федерации 30 декабря около 19:10 нанесли ракетные удары по центральной части Харькова, повредив дома мирных жителей и отель. По состоянию на 21:40 было известно о примерно 20 потерпевших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!