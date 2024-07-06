В Харьковской области в результате российского артобстрела погиб директор местного клуба и волонтер: подробности

Утром 6 июля российская террористическая армия обстреляла поселок Одноробока в Харьковской области. Вследствие военного преступления погибли мирные жители.

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Россияне нанесли удары по поселку из артиллерии. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам председателя Золочевской громады Виктора Коваленко, российские войска атаковали Одноробовку из артиллерии около 10:45. В результате российского обстрела погиб 46-летний директор местного клуба и волонтер.

Кроме того, ранения получила его 48-летняя жена. Семья в это время управлялась по хозяйству на своем участке. Женщину медики увезли в больницу в Харьков. Повреждения и разрушения уточняются.

Напомним, в последние дни российские оккупационные войска втрое увеличили количество штурмов на Покровском направлении. Речь идет о аселенных пунктах Красногоровка, Карловка, Евгеньевка, Яснобродовка и Уманское.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 6 июля снова нанесли удары по Донетчине. Под вражеским огнем оказались Покровск и Украинск. Известно о по меньшей мере одном погибшем и раненых, есть разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты утром 6 июля ударили по Херсонщине. В результате артиллерийских обстрелов разрушен частный дом, под завалами которого спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.