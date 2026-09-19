В Харьковской области в результате удара БПЛА погибли супруги: их нашли под завалами

Накануне, 18 сентября, российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области. В результате вражеских ударов погибли четверо человек, ещё четверо жителей города получили ранения.

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В частности, россияне убили супружескую пару: тела пожилых мужа и жены спасатели обнаружили под завалами их дома, разрушенного вражеским ударом. О последствиях атаки сообщили в полиции Харьковской области, ГСЧС и в Балаклейской городской администрации

Что известно о последствиях атаки войск РФ на Балаклею

Накануне Балаклея пережила как минимум две атаки врага.

Первая из них произошла около 17 часов, вторая – в 21:30.

Войска РФ в обоих случаях атаковали гражданскую застройку. Каждый из обстрелов унес по две жизни мирных жителей.

Также известно о пострадавших.

Во время одной из атак россияне убили супружескую пару: 74-летнего мужчину и 71-летнюю женщину. Враг попал в их дом: люди оказались под завалами, откуда их уже без признаков жизни впоследствии извлекли спасатели.

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Сотрудникам ГСЧС пришлось работать под постоянной угрозой повторных вражеских ударов.

Еще одна атака, по данным Харьковской областной прокуратуры, привела к гибели двух мужчин. Еще четверо человек – мужчина и три женщины – получили ранения.

Тогда захватчики нанесли удар дроном по частному домовладению, в результате чего там вспыхнул пожар.

"Под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в прокуратуре региона.

Начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов сообщил, что 19 сентября в Балаклейской громаде объявлен День траура.

"Вчера наша громада вновь пережила страшную трагедию. В результате вражеского обстрела погибли четыре человека. Четверо мирных жителей, чьи жизни были жестоко прерваны российской агрессией. Сегодня мы вместе склоняем головы в скорби по каждому из погибших. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Никакие слова не способны облегчить боль этой утраты", – отметил он.

19 сентября на территории громады будут приспущены государственные флаги на зданиях учреждений и организаций.

Всего в области за сутки, по данным полиции Харьковской области, в результате вражеских ударов погибли пять человек и пострадали 15.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия нанесла удар по пригородному поезду в Харьковской области.В результате атаки погиб мужчина, также известно о пострадавших среди пассажиров.

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