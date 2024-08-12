В Херсоне откроют офис ООН: почему это важно

Дениз Браун, координатор системы ООН в Украине и гуманитарная координатор, сообщила об открытии нового офиса ООН в Херсоне. Ситуация в городе и области остается очень сложной из-за постоянных российских обстрелов и последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

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А такой Офис будет координировать многие вопросы в контексте помощи местному населению. Это объявление было сделано в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы открываем офис ООН в Херсоне. В июле я посетила несколько возможных локаций. Это ответ на ваш вопрос о том, что дальше. Мы забудем? Мы не забудем о войне, потому что мы там присутствуем. Я была в Херсоне десятки раз, но я хочу, чтобы мы присутствовали там физически. Я знаю, что в Киеве иногда говорят: зачем нам ООН?

Она подчеркнула, что Херсон продолжает переживать тяжелые времена. Помощь ООН не ограничивается только поставками, а также об услугах.

"ЮНИСЕФ многое делает с "Водоканалом", ВОЗ, UNFPA поддерживают больницы. Поэтому мы пытаемся улучшить ситуацию, ведь люди остаются дома", – добавила Браун.

Она сообщила, что около 200 тысяч человек получили помощь в рамках мер по преодолению последствий подрыва плотины. 19 автоколонн доставили воду, еду, медикаменты и ремонтные материалы для пострадавших от наводнения. Более 56 тысяч человек получили финансовую помощь для срочных нужд. В первый месяц стихийного бедствия было роздано более 65 тысяч единиц ремонтных материалов и товаров для дома, а 70 тысяч человек получили медицинские средства через мобильные службы.

Браун подчеркнула, что ООН остается активной в Украине, чтобы не забывать о войне и поддерживать непрерывность помощи.

"Я не управляю из Польши. И я не работаю только из Киева. У нас есть 100 сотрудников ООН в Харькове. В Днепре – 300 сотрудников ООН, в Одессе – 200, в Николаеве – 50. У нас очень большое присутствие, потому что мы хотим обеспечить эту непрерывность действий. Мы никуда не убегаем", – пояснила она.

Кроме того, Браун также отметила, что с начала ее миссии в Украине количество сотрудников ООН выросло с 1800 до 3200.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что называть войну России против Украины "украинским кризисом" – это неправильно и неправомерно. Несмотря на это, некоторые члены Совета Безопасности ООН все еще продолжают давать именно такое название агрессии РФ против нашего государства.

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