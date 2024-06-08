'Россия убивает украинцев': Кислица призвал Совбез не называть войну 'украинским кризисом'

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что называть войну России против Украины "украинским кризисом" – это неправильно и неправомерно. Несмотря на это, некоторые члены Совета безопасности ООН до сих пор продолжают давать именно такое название агрессии РФ против нашего государства.

Об этом Кислица сказал в пятницу, 7 июня, на заседании Совбеза ООН, передает "Укринформ". Он отметил, что Россия убивает украинцев, потому что просто хочет стереть украинскую государственность и всю украинскую нацию с лица земли.

"Украина, ее народ, окружающая среда и инфраструктура больше всего страдают этой агрессивной войной, которая стала следствием российского кризиса. В то же время уже более двух лет мы продолжаем слышать в этом зале – "украинский кризис", "украинский кризис"... – вместо того , чтобы говорить о международном вооруженном конфликте", – подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в международном гуманитарном праве различают два вида вооруженных конфликтов: международные (между двумя или более государствами) и немеждународные (между правительственными силами и неправительственными вооруженными группами или между такими группами). Постпред призвал коллег прекратить использовать эвфемизмы, скрывающие ответственность страны-агрессора.

Совбез является главным межправительственным органом ООН, уполномоченным поддерживать международный мир и безопасность, подчеркнул он. "Это не семинар экспертов, журналистов или широкой общественности, где они соревнуются в сочинении новых слов", – резюмировал Кислица.

Ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд назвал заявления России о том, что "война затягивается из-за оказания помощи Украине, а не из-за ее собственной агрессии", неискренними и циничными.

Он подчеркнул, что РФ не смогла бы продолжать войну в Украине без внешней поддержки со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, Организация Объединенных Наций будет представлена на Саммите мира по завершению войны в Украине, который состоится в июне в Швейцарии. Пока неизвестно, кто из представителей структуры поедет на мероприятие.

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