'Россия не смогла бы продолжать без помощи': представитель США в ООН обвинил КНДР, Иран и Китай в затягивании войны в Украине

Российская Федерация не смогла продолжать войну в Украине без внешней поддержки со стороны Северной Кореи, Ирана и Китая. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд назвал заявления России о том, что "война затягивается из-за оказания помощи Украине, а не из-за ее собственной агрессии", неискренними и циничными.

Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности, созванном Россией для осуждения военной помощи Украине. Он напомнил, что более 140 стран Генеральной ассамблеи ООН неоднократно осуждали российскую агрессию против Украины и призвали Москву немедленно вывести войска из оккупированных территорий.

"Это не соответствует утверждению Москвы о том, что она борется с "Западом". Это не соответствует представлениям Москвы о том, что она якобы является жертвой, в то время как она пытается жестоко подчинить себе другое государство ООН", – сказал Вуд.

Вуд также заявил, что Россия отвлекает внимание Совбеза "по российскому сценарию, который мы все знаем". Москва закупает иранские беспилотники в нарушение резолюций Совета Безопасности и многочисленных документов по поставке оружия из КНДР.

С декабря прошлого года российские войска почти десять раз использовали баллистические ракеты КНДР для ударов по Украине, отметил Вуд. С сентября прошлого года Россия закупила у КНДР более 11 тысяч транспортных контейнеров с боеприпасами и сопутствующими материалами, нарушая эмбарго ООН.

Он также указал, что в апреле группа экспертов комитета Совета Безопасности по контролю за соблюдением санкций осмотрела обломки выпущенной по Харькову ракеты и определила, что они принадлежали баллистической ракете КНДР 11-й серии Hwasong.

Вуд отметил, что США ввели в мае санкции против России за применение химического оружия против Украины, в частности хлорпикрина, назвав эти действия РФ "вопиющим нарушением Конвенции о запрещении химического оружия".

"Мы также глубоко обеспокоены масштабной поддержкой, которую Китай оказывает России в восстановлении ее оборонно-промышленной базы. Подавляющее большинство станков и микроэлектроники, получаемые российскими военными из-за границы, поступают из Китая", – резюмировал он.

Ранее Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по предотвращению гонки вооружений в космосе. Этот шаг удивил Соединенные Штаты, представители которых теперь считают, что Москва, возможно, "что-то скрывает".

Как писал OBOZ.UA, в апреле в ООН обратили внимание на российские повторные обстрелы, из-за которых страдают службы быстрого реагирования. Подобные атаки "запрещены международным гуманитарным правом, они жестоки, бессовестны и должны прекратиться", заявили в Организации Объединенных Наций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!