В Херсоне перевозчики избили волонтера, бесплатно вывозившего людей с подтопленных территорий. Видео

В Херсоне два перевозчики избили волонтера, который бесплатно вывозил людей с подтопленных территорий. Личности нападавших уже установили правоохранители.

Видео дня

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Сейчас с ними работают правоохранительные органы. Открыто уголовное производство по части второй статьи 296 (Хулиганство) (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вчера избили известного волонтера, который бесплатно перевозил с опасных территорий Херсонщины людей. Били подло, вдвоем, пока он не упал и продолжали избивать его ногами. Нападающие уже установлены", – сказал он.

Злоумышленниками оказались мужчины, зарабатывающие на пассажирских перевозках, которые воспользовались постигшим людей во время российской агрессии горем.

Глава ОВА обратился к жителям Херсонщины, чтобы они не платили деньги наживающимся на их беде. Он напомнил, что эвакуация проводится бесплатно.

На избиение волонтера уже отреагировала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Негодяи избили херсонского волонтера за то, что бесплатно эвакуировал людей, потому что мешало им наживаться. Надеюсь, что с волонтером будет все хорошо, а нападающих накажут по закону. Итак, в чем проблема? Кто-то думает, что на беде можно наживаться. Более того, кто-то считает, что может еще и избивать тех, кто эвакуирует людей бесплатно. Это нормально? Когда война, когда техногенная катастрофа? Конечно, совершенно ненормально", – заявила Верещук.

Она считает, что государство должно показать, что оно сильнее тех двух мерзавцев.

"Обращаюсь к херсонскому силовому блоку. Я знаю, что вы в состоянии быстро навести порядок. Если мы с вами сказали, что эвакуация для людей бесплатная, значит бесплатная. Если кто-то там не соглашается, то объясните им так, чтобы поняли. Люди должны видеть, что власть есть власть!" – акцентировала чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая, возле Киево-Печерской лавры было совершено нападение на активиста Владимира Булюбаша. Один из сторонников УПЦ МП ударил его по голове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!