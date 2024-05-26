В Херсоне раздались взрывы: появились первые подробности

Днем 26 мая в Херсоне прогремели мощные взрывы. Российские террористы атаковали областной центр с временно оккупированного левого берега.

Жителей города призвали оставаться в укрытиях. Об этом в Telegram написал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Взрывы прогремели в городе после 14:20. По информации мониторинговых каналов, российские войска ударили по Херсону из тяжелой артиллерии. Местных жителей призвали избегать открытого пространства.

"В Херсоне раздаются взрывы! Враг атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве. Берегите себя и своих близких", – написал глава администрации.

В свою очередь очевидцы сообщают, что путинские войска наносят удары по прибрежным зонам Днепровского района. При этом взрывы слышали и в других районах Херсона.

Напомним, около 16:00 в субботу военные преступники ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету в Харькове, где могли находиться более 200 человек: помещение охватил пожар на площади 10 тыс. кв. м. Также оккупанты обстреляли Центральный парк и район плотной жилой застройки города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной полиции показали видео с моментом удара по "Эпицентру" в Харькове, снятое камерами наблюдения внутри здания. На нем видны сотрудники и посетители, которые ходят по залу с сантехникой, не подозревая, что через мгновение там развернется ад.