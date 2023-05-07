В Херсонской области украинские военные из дронов отминусовали оккупантов: зрелищное видео

В Херсонской области украинские воины успешно минусуют российских оккупантов. С помощью сбросов с дронов на одном из островов в устье Днепра они нанесли удары по позициям захватчиков.

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В результате у врага есть погибшие и раненые. Зрелищное видео ударов показали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ" (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Херсонщина, устье Днепра на островах, наши воины из дрона минусуют орков из 61 бригады. Держите лайфхак – как морские пехотинцы орков превращаются в дохлых пехотинцев. А их лачуга – в свежую могилу", – отмечено в описании к видео.

На кадрах видно, как украинский дрон сбрасывает на позицию российских оккупантов боеприпасы. В результате взрыва блиндаж захватчиков загорается.

Дальше дрон фиксирует, как некоторые из захватчиков убегают, а некоторые – вытаскивают из огня трупы оккупантов.

Тем временем украинские воины атакуют второй раз, добивая тех, кто не успел сбежать.

Захватчики из 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты приехали в Украину, чтобы бесславно здесь умереть, из Мурманской области РФ.

Напомним, утром 7 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили данные по безвозвратным потерям России в войне против нашего государства. Накануне украинские воины ликвидировали в сутки 660 захватчиков и сбили 18 вражеских БПЛА. Всего за время полномасштабной агрессии РФ против Украины ликвидировано 194 430 оккупантов.