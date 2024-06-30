В Херсонской области за сутки из-за российских обстрелов выгорело 16 га экосистем: фото с места

Россия продолжает обстреливать Херсонщину – и страдают от этого не только люди. За прошедшие сутки из-за российских обстрелов выгорели около 16 га экосистем этого региона.

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В сутки спасатели 12 раз выезжали тушить пожары сухостоев. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение суток спасатели Херсонщины совместно с местными пожарными охранами 12 раз выезжали на тушение пожаров сухостоев общая площадь которых составила 14 гектар", – говорится в сообщении.

В то же время российские оккупанты пытаются уничтожить урожаи аграриев Херсонщины: 29 июня в области из-за российских обстрелов горели два поля с пшеницей, 1,5 и 0,5 га соответственно.

Напомним, в течение 28-29 июня под российскими обстрелами оказались более 20 населенных пунктов Херсонщины. 28 июня в результате вражеских ударов погибли трое и получили ранения девять гражданских.

На следующий день захватчики также убивали и калечили людей.