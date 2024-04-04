В Хмельницкой области задержали члена ВВК, который требовал у больного военного 'благотворительный взнос' в 40 тыс. грн

в Хмельницкой области правоохранители задержали за вымогательство взятки одного из членов госпитальной военно-врачебной комиссии. Обвиняемый требовал от больного военнослужащего "благотворительный взнос" в размере 40 тысяч гривен за ограниченную пригодность.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона. Обвиняемый был задержан при получении всей суммы неправомерной выгоды.

По данным следствия, специализирующийся на терапии медицинский работник во время проведения медицинского осмотра требовал от военнослужащего 40 тысяч гривен "благотворительного взноса" за оформление медицинской документации и вывода о его пригодности к военной службе.

Медицинский работник хорошо знал, что у военного больное сердце, однако все равно требовал деньги. Он обещал повлиять на решение своих коллег относительно "правильного" медицинского заключения.

Подозреваемого задержали с поличным, когда он получал всю сумму взятки. Ему сообщили о подозрении согласно части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины – требование неправомерной выгоды за оказание влияния.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, от должности он отстранен. Также производится проверка причастности других лиц к этому преступлению.

Ранее сообщалось, что на Буковине будут судить членов преступной группы, которые переправляли уклонистов через границу. С одного человека дельцы брали по 4,5-5 тысяч евро, но в целом сумма зависела от личных договоренностей.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины отчитались о ликвидации очередного канала незаконной переправки людей через границу на Закарпатье. Пограничники задержали организатора и его пособника, отвечавшего за "технические моменты" реализации схемы.