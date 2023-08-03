В Хмельницкой области задержали офицера военкомата: за деньги обещал повлиять на решение ВЛК. Фото

В Хмельницкой области разоблачили офицера центра комплектования, который обещал военнообязанным исключение из списков призывников путем "влияния" на членов военно-врачебной комиссии. Свои услуги мужчина оценил "всего" в 2 тысячи долларов.

Видео дня

О задержании злоумышленника сообщили в Telegram МВД Украины и Офисе генерального прокурора. В подтверждение комиссия должна была выдать справки о непригодности к прохождению службы.

Отмечается, что фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители провели у него ряд обысков и изъяли средства связи, служебную документацию. Служащий отстранен от должности.

Напомним: ранее в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях задержали ряд должностных лиц территориальных центров комплектования, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации или получить отсрочку. Свои услуги чиновники оценивали в сумму от 9 тыс. грн до 1,5 тыс. долл. США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по Украине идет проверка территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что всех военнослужащих, которые пытаются обогатиться во время войны, привлекут к ответственности;

– СБУ и Нацполиция разоблачили масштабную схему побега мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели почти 100 обысков. В результате процессуальных действий были разоблачены должностные лица, которые предлагали потенциальным призывникам поддельные документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья;

– на Закарпатье полиция задержала председателя ВЛК по подозрению в получении взятки. По данным следствия, он получал денежное вознаграждение за то, что способствовал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.