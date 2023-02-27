В Хмельницком прозвучало три взрыва во время воздушной тревоги: первые подробности

В ночь на понедельник, 27 февраля, в Хмельницком прозвучало три взрыва. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Видео дня

Об этом рассказал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий на своем канале в Telegram. Первый взрыв прозвучал около 2:00.

При этом руководитель области не уточнил, был ли это "прилет" или же работа противовоздушной обороны Украины. О причинах и последствиях взрыва он пообещал рассказать позже.

Второй взрыв раздался около 2:36. Гамалий призвал жителей региона оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги. В 3:14 прозвучал еще один взрыв в городе.

В то же время мэр Хмельницкого Александр Симчишин на своем канале в Telegram подтвердил взрывы в городе.

"Взрыв на территории громады. Подробности позже. Воздушная тревога продолжается, – написал городской глава.

Отметим, что в ночь на 27 февраля во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Опасность была связана с атакой дронов-камикадзе, запущенных оккупантами. Взрывы прозвучали на Киевщине и Черниговщине. Воздушные Силы "приземлили" три иранских Shahed.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия атаковала ракетами город Хмельницкий 18 февраля. Вследствие прилетов два человека получили ранения. Повреждены 3 учебных заведения и около 10 многоэтажных жилых домов.