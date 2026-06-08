В ход идут дроны-перехватчики и стрелковое оружие: пограничники показали, как сбивают 'Шахеды'. Видео

За минувшие сутки на юге Украины пограничники уничтожили десять российских ударных дронов. Для уничтожения целей, которые направлялись на мирные города, использовали стрелковое оружие и дроны-перехватчики.

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О результатах боевой работы сообщили в Telegram-канале ГПСУ. Там также поделились кадрами уничтожения российских целей.

Для противодействия вражеским целям военнослужащие применяли стрелковое оружие, а также дроны-перехватчики. В результате работы удалось ликвидировать десять ударных беспилотников.

"За прошедшие сутки пограничники уничтожили 10 вражеских ударных БпЛА, направленных на гражданскую и критическую инфраструктуру. Воздушные цели успешно ликвидировали из стрелкового оружия и с помощью дронов-перехватчиков", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, украинские защитники-полицейские показали, как уничтожают дроны-"ждуны" российской оккупационной армии. Чаще всего такие БпЛА ликвидируют с воздуха, но иногда отрабатывать по опасным целям приходится и пехотинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине успешно применили новое поколение дронов-перехватчиков, способных автономно уничтожать российские ударные беспилотники Shahed. Разработка прошла боевое тестирование и позволяет значительно сократить участие оператора в процессе наведения на цель.

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