В ISW объяснили, что стоит за российскими ударами по Украине накануне переговоров

В ночь на 17 февраля российские войска провели еще один крупный комбинированный удар по украинской энергетической инфраструктуре. Обстрел произошел накануне трехсторонних американо-украинско-российских переговоров в Женеве.

Разрушением энергетической инфраструктуры Кремль пытается манипулировать темой возможного перемирия. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

РФ не прекращает террор

В ночь перед переговорами в Швейцарии путинские войска применили 425 беспилотников и десятки ракет разных типов. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что четыре баллистические ракеты и 18 ударных беспилотников поразили 13 целей, а обломки упали в восьми местах.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях. Очередной обстрел вызвал отключения электроэнергии как минимум для 28 тыс. потребителей в Харьковской области и десятков тысяч человек в Одессе.

Регулярные атаки перед переговорами

Российские войска в последние месяцы наносили крупные ударные удары в дни до и после двусторонних и трехсторонних переговоров. При этом в ISW считают, что россияне воздерживаются от полного использования ударных возможностей, чтобы не расстроить президента США Дональда Трампа.

Российские войска последовательно наносили крупные удары, состоящие примерно из 400-700 беспилотников и ракет, в дни непосредственно перед и после переговоров.

Крупнейший на данный момент российский удар в ходе войны состоял из 823 беспилотников и ракет в начале сентября 2025 года, и все ударные пакеты, запущенные российскими войсками в рамках этих двусторонних и трехсторонних переговоров, значительно уступают этому рекорду. Летом 2025 года украинские официальные лица предупредили, что Россия намерена увеличить свои ударные пакеты до более чем 1000 беспилотников в день к осени 2025 года, и Россия, возможно, намеренно сокращает размер этих ударных пакетов, чтобы сохранить видимость заинтересованности Кремля в содержательных переговорах и избежать гнева Трампа.

