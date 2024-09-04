В ISW оценили, изменила ли операция ВСУ на Курщине стратегические планы Путина

Любые оценки влияния операции ВСУ на Курщине в РФ на общий ход российско-украинской войны пока остаются преждевременными. Одной из главных целей действий украинских военных в Курской области было заставить российскую армию ослабить другие участки фронта.

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Об этом идет речь в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW). Как отмечают аналитики, среди задач этой операции, в частности, было также ослабить Покровское направление, где российские силы продолжают наступать и имеют значительное преимущество в численности и огневой мощи.

ISW цитирует президента Владимира Зеленского, который в интервью NBC заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 60 тысяч военных. А еще 27 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российское командование было вынуждено направить в Курск более 30 тысяч солдат.

"Уже несколько недель ISW отмечает, что командование российских войск перебрасывает в Курскую область войска с севера Харьковской области и линии Купянск – Сватово – Кременная, а также с запада Запорожской области, – пишут эксперты института. – Недавно были выявлены признаки, что российское командование, вероятно, перенаправляет силы, которые раньше были предназначены для более важных операций на Покровском направлении", – говорится в сообщении.

В том же интервью Зеленский заявил, что ВСУ не планируют покидать Курскую область, что означает, что Украина будет удерживать контроль над этой территорией до того момента, пока Путин не решит перебросить туда опытные и боеспособные подразделения, считают эксперты ISW. Они отмечают, что сейчас Путин стремится сохранить темпы наступления на Покровск и не спешит с освобождением Курской области.

Эксперты ISW считают, что Путин убежден, что Россия может постепенно поглощать Украину, истощая ее войска и достигая своих целей посредством войны на истощение. Путин также рассчитывает на постепенное снижение поддержки Украины со стороны Запада и пока не заинтересован в каких-либо переговорах, кроме тех, что вели бы к капитуляции Украины, отмечает ISW.

Авторы отчета предупреждают, что попытки оценить последствия украинской операции на этом этапе могут привести к неполным и ошибочным выводам о способности Украины изменить ход конфликта и готовности Кремля вести переговоры на приемлемых условиях.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Курской области РФ. По состоянию на вторник, 3 сентября, наши подразделения продвинулись в районе Малой Локни, Ольговки и Шептуховки.

По данным ISW, российские войска недавно восстановили ранее утраченные позиции восточнее населенного пункта Коренево в Курской области. В то же время украинские силы продвинулись северо-западнее Суджи, заставив россиян отступить, чтобы избежать окружения.

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