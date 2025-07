В ISW оценили, какие последствия для Украины будет иметь решение США приостановить поставки боеприпасов

Решение США приостановить поставки боеприпасов Украине, скорее всего, заставит ВСУ продолжать экономить ресурсы и ослабит способность страны защищаться от массированных воздушных атак РФ. А это резко контрастирует с заявленной целью американского лидера Дональда Трампа – прекратить жертвы среди украинского гражданского населения.

Также такой шаг повлечет за собой ускорение российских успехов на поле боя, как это уже случалось с предыдущими приостановками помощи со стороны США, а особенно – укрепит "теорию победы" кремлевского диктатора Путина. Такую оценку решению Вашингтона дает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

ВСУ придется экономить боеприпасы

Точные сроки запланированных поставок боеприпасов, которые США приостановили, на данный момент остаются неясными. Министерство обороны Украины заявило, что страна не получала никаких официальных уведомлений о какой-либо приостановке или пересмотре графиков поставок согласованной американской военной помощи до объявления Вашингтоном.

По данным газеты The New York Times, официальные лица США заявили, якобы Белый дом не планировал отправлять затронутые решением боеприпасы в Украину в течение нескольких месяцев, но The Wall Street Journal сообщила, что поставки американского оружия, уже находившиеся в Польше, были остановлены с 1 июля.

В администрации Трампа подтвердили, что не выделяли никакой дополнительной помощи, утверждая, что от администрации Байдена "ее осталось достаточно, чтобы Украина продержалась еще несколько месяцев". Хотя замкомандира украинского батальона сообщил в комментарии западным медиа, что ВСУ уже приходится концентрироваться на удержании позиций и экономии ресурсов, а не на наступлении.

В ISW напомнили, что Силам обороны Украины уже приходилось экономить критически важные ресурсы, включая перехватчики ПВО, ракеты GMLRS и артиллерийские снаряды, во время предыдущих приостановок помощи США.

"Европейские партнеры Украины наращивают свои усилия по предоставлению ей военной помощи, а украинская оборонно-промышленная база – по достижению самодостаточности, но только США могут предоставить определенные системы вооружения в больших масштабах и быстро. Украинским силам, скорее всего, придется снова экономить ресурсы, если Штаты продолжат приостанавливать поставки оружия", – оценили аналитики.

Войска РФ продолжат продвижение

По данным ISW, задержки с военной помощью США осенью 2023 года и зимой-весной 2024 года создали условия для того, чтобы российские силы могли добиться более ускоренных успехов на фронте, чем это удавалось им ранее. Так, на фоне затянувшихся дебатов в США (с октября 2023 года по апрель 2024-го) о передаче дополнительной помощи Украине оккупанты значительно активизировали наступательные операции в районе Авдеевки на Донетчине в середине января 2024-го и сосредоточили значительную численность живой силы и техники на своих усилиях по захвату города в середине февраля 2024-го.

Украинские силы также столкнулись со значительными артиллерийскими ограничениями во время российского наступления на Авдеевку, что позволило врагу атаковать под меньшим давлением украинского контрбатарейного огня. В итоге ВС РФ поддерживали высокий темп наступления после захвата Авдеевки, чтобы продвинуться как можно дальше на запад, и впоследствии весной 2024 года начали атаки, направленные на захват Покровска, когда решение США все еще значительно ограничивало поставки помощи ВСУ.

Российские войска также заметно активизировали наступательные операции в Курской области РФ после приостановки обмена разведданными с США в начале марта 2025 года. ISW оценивает, что ВСУ продвигались со скоростью около 31 кв. км в день в Украине и на Курщине между приостановкой обмена разведданными США с Украиной 3 марта и его возобновлением 11 марта 2025 года – в отличие от скорости продвижения около 19 кв. км в день в течение шести месяцев до приостановки обмена разведданными.

"Теория победы" Путина лишь окрепнет

Российский диктатор Владимир Путин сформулировал "теорию победы" в июне 2024 года – и с тех пор только подчеркивал ее – которая предполагает, что войска РФ смогут продолжать постепенные, постепенные наступления бесконечно и выиграть войну на истощение против украинских сил. Также она предполагает, что Россия сможет пережить обещанную западную помощь в области безопасности и что Украина не приобретет и не будет поддерживать человеческую силу и материальные средства, необходимые для предотвращения этих постепенных российских завоеваний или же для оспаривания инициативы и проведения контрнаступательных операций по освобождению территории.

Поэтому в ISW считают, что решение США лишь укрепит веру Путина в то, что время на стороне России, и его приверженность отсрочке переговоров по мирному урегулированию и затягиванию войны.

"Россия по-прежнему вряд ли совершит прорывы на оперативном уровне в ближайшем будущем. Будущие российские достижения – даже относительно ускоренные наступления после приостановки помощи США – скорее всего, останутся постепенными и медленными и приведут к непропорционально высоким потерям, поскольку российские силы все еще не восстановили оперативный маневр на все более прозрачном поле", – оценивают аналитики.

Однако они уверенны, что Россия все равно готовится к проведению вероятных многомесячных и многолетних наступательных кампаний – демонстрируя принятие российским военным командованием веры Путина в "теорию победы". Российская армия, возможно, не сможет достичь этих целей самостоятельно, но она может усилиться северокорейскими войсками, в том числе во время крупномасштабных наступательных операций.

Россия продолжит атаковать гражданское население Украины

Ко всему прочему, решение США приостановить некоторую военную помощь Украине особенно ухудшит способность Киева защищаться от расширенных возможностей России по нанесению ударов с использованием ракет большой дальности и беспилотников, которые приводят к значительным последствиям для гражданской инфраструктуры – все это в резком контрасте с заявленной целью Трампа прекратить жертвы среди гражданского населения Украины.

"Поставки США систем ПВО Patriot и перехватчиков имели решающее значение для способности Украины защищаться от ракетных ударов России, особенно с использованием баллистики. Российские удары большой дальности все чаще нацелены на густонаселенные города вдали от линии фронта. Недавно РФ отдала приоритет расширению производства беспилотников и ракет, а также накоплению баллистических ракет, что позволило ей проводить более масштабные и эффективные серии комбинированных ударов по Украине", – отметили военные эксперты.

Они оценивают, что страна-агрессор продолжит увеличивать размер своих ударов по Украине, поскольку по-прежнему привержена ускорению производства ракет и дронов. Так, приостановка США критически важных поставок перехватчиков Patriot может повлиять на способность Украины защищать свою критически важную промышленную и гражданскую инфраструктуру.

"Российские войска уже воспользовались перерывами в военной помощи США Украине в конце 2023-го и начале 2024 года для проведения крупномасштабных комбинированных ударов, призванных истощить ослабленную систему ПВО Украины, которая страдала от отсутствия западной помощи. Нынешнее сокращение поставок перехватчиков Patriot заставит Украину продолжать принимать сложные решения по приоритетам обороны", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, после решения о приостановке поставок Украине боеприпасов в Госдепе США заявили, что их главным звеном является дипломатия. Там уверяют: не означает, что США полностью прекращают военную поддержку Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте осудил решение Белого дома о прекращении части военной помощи Украине, но сказал, что понимает стремление администрации США заботиться прежде всего о собственных интересах.

В то же время американский пастор, духовный советник американского лидера Марк Бернс призвал возобновить поставки боеприпасов Украине, подчеркнув, что каждая задержка военной помощи стоит жизней.

