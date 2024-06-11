В ISW оценили ситуацию в Рыжевке Сумской области и объяснили, что стоит за действиями диверсантов

Российские оккупанты совершили ограниченное вторжение через границу в Рыжевку на Сумщине, продвинувшись на 730 метров вглубь территории Украины, но не установили там своего присутствия. Хотя глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном захвате села, подтверждений такому заявлению не наблюдается.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 10 июня. Аналитики указали, что вторжение РФ на Сумщину было ограниченным и оккупанты, вероятно, не установили "значительного или постоянного присутствия в этом районе".

На геолоцированных кадрах от 9 июня видно, как российская пехота пересекает границу РФ с Сумской областью и входит в Рыжевку, которая находится непосредственно на границе Сумской и Курской областей, продвигаясь в общей сложности примерно на 730 метров вглубь территории Украины.

Кроме того, как указали в ISW, Кадыров утверждал, что подразделения чеченского полка "Ахмат-Чечня" участвовали во вторжении и якобы захватили весь населенный пункт, однако аналитики не наблюдали визуального подтверждения действий войск РФ за северо-восточной частью Рыжевки.

Представитель группировки войск "Северск" Вадим Мысник заявил 10 июня, что украинские военные знали о чеченских подразделениях, действующих в приграничной зоне, еще с зимы.

Мысник заявил, что подразделение, проводившее рейд, представляет собой небольшую диверсионно-разведывательную группу, а Рыжевка является "серой зоной" из-за ее близости к международной границе.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил армию РФ в проведении "пропагандистской операции" в Рыжовке и заявил, что украинские силы ликвидировали российское присутствие в населенном пункте.

В ISW отметили, что некоторые российские пропагандисты поддержали заявление Кадырова, в то время как другие назвали "вторжение" "рейдом" или опровергли то, что российские войска фактически захватили село.

Один из них отметил, что Рыжевка связана с российским приграничным поселком Теткино Курской области и что до войны жители двух сел свободно передвигались между двумя населенными пунктами.

"ISW ранее наблюдала сообщения об ограниченных наземных атаках России вблизи международной границы с Сумской областью, и имеющиеся сообщения позволяют предположить, что ограниченное вторжение 9 июня соответствует предыдущим ограниченным трансграничным вторжениям", – говорится в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 июня Кадыров заявил, что якобы армия РФ захватила Рыжевку на границе с Курской областью. Председатель Белопольской громады Сумщины Юрий Зарко опроверг это и сообщил, что село находится под контролем Украины.

В DeepState отмечали, что с 2022 года до сих пор ситуация в Рыжевке неизменна – украинских военных там почти не было, а сам село является "серой" зоной, куда регулярно заходили вражеские ДРГ.

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