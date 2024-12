В ISW разоблачили ложь Герасимова по поводу территориальных завоеваний России: какова ситуация на самом деле. Карта

Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сильно преувеличил предполагаемые статистические данные о территориальных завоеваниях в Украине. Генерал армии страны-агрессора заявил, что она захватила около 4500 квадратных километров в 2024 году.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики назвали другие цифры, в том числе в процентном соотношении.

"Мы получили подтверждение того, что российские войска захватили только 3306 квадратных километров в 2024 году", – отметили они.

В ISW добавили, что преувеличенные цифры Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны РФ Андрея Белоусова на заседании коллегии ведомства 16 декабря. Тогда тот заявил, например, что средняя суточная скорость продвижения российских войск на украинском фронте составляет около 30 квадратных километров.

ISW получил геолокационные доказательства, чтобы оценить, что войска РФ на самом деле продвигались со скоростью около 27,96 квадратных километра в день в ноябре 2024 года.

В процентном соотношении Белоусов тоже преувеличил некоторые цифры. А по оценкам ISW, российские войска оккупировали около 99% Луганской области, 66% Донецкой области и по 73% Запорожской и Херсонской областей Украины. В этой статистике не указано общее количество захваченной Россией территории Украины, то есть с учетом временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне разговоров на Западе о необходимости переговоров между Киевом и Москвой президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины неприемлемо юридическое признание оккупированных территорий российскими. В то же время он допустил возможность дипломатического решения вопросов установления мира.

