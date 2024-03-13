В ISW указали на нюанс с рейдом российских добровольцев в приграничье РФ

Во вторник, 12 марта, за несколько дней до президентских выборов в России, проукраинские добровольческие группировки россиян "РДК", "Легион Свобода России" и батальон "Сибирь" совершили ограниченное трансграничное вторжение в Белгородскую и Курскую области РФ. Россияне сначала отрицали эту информацию, но позже заявили об отражении атак.

Отметили, что остановили наступление добровольческих батальонов при поддержке танков, бронетехники и беспилотников вблизи Одноробовки Харьковской области и Нехотеевки и Сподарюшино Белгородской области. На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Там отметили, что ранее наблюдали сообщения о том, что Россия использует солдат срочной службы для защиты своей границы с Украиной от ограниченных вторжений. Аналитики считают, что, вероятно, это связано с нежеланием России перебрасывать силы далеко от линии фронта в другие места в Украине.

Российские "военные блогеры" отметили, что вторжение произошло за несколько дней до выборов президента России 17 марта, и предупредили, что в ближайшие дни могут быть дополнительные вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 12 марта Легион "Свобода России" сообщил о пересечении российской границы. Добровольцы заявили, что собираются освободить Россию от диктатора Владимира Путина и сантиметр за сантиметром будут отбирать у режима свою землю.

– Позже российские добровольцы заявили, что взяли под контроль поселок Теткино в Курской области. Российские военнослужащие бежали из населенного пункта, бросая технику, в то же время россияне покинули один из российских КПП на границе.

– В ГУР сообщали, что на территории Белгородской области продолжаются чрезвычайно активные боевые действия.