В июне Украина произвела больше боеприпасов, чем за весь 2022 год, - Камышин

В июне 2023 года Украина произвела значительно больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь предыдущий год. Наша страна пытается быстро нарастить внутренний выпуск боеприпасов.

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Об этом в интервью Bloomberg заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

По данным Bloomberg, Украина практически прекратила производство артиллерийских и минометных боеприпасов после распада Советского Союза. В результате полномасштабного вторжения России, запасы снарядов быстро исчерпались, что привело к стране становлению зависимой от поставок союзников.

Украина сейчас активно стремится увеличить внутренний выпуск боеприпасов. В июне текущего года она произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за весь предыдущий год.

Камышин пояснил, что в битве, которую он называет "Второй мировой войной с беспилотниками", артиллерия и минометы играют основную роль.

По информации издания, также украинские противотанковые комплексы "Стугна-П" начали выходить с конвейеров. По словам Камышина, увеличение производства танков и бронетехники является следующим приоритетом, однако это займет от 3 до 6 месяцев.

Глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности подчеркнул, что стремится снова сделать Украину крупным экспортером оружия.

"Мы должны быть амбициозными, потому что у нас нет выбора. Моя цель — сделать Украину арсеналом свободного мира", — заявил Камышин.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что в Украине сейчас активно налаживается работа по собственному производству вооружения. Долгое время эта отрасль не была в приоритете, а сейчас сдвинулась с мертвой точки.

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