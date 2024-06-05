В Кабмине приняли постановление о бронировании работников ГСЧС, но есть нюанс

Кабинет министров Украины принял постановление, которое предполагает бронирование работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Объемы, установленные документом, – не более 50%, то есть остальных 50% спасателей смогут мобилизовать в армию.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он, в частности, раскритиковал принятое постановление, назвав его "позором".

По словам депутата, спасатели ГСЧС ежедневно рискуют жизнью, спасая людей от последствий российских обстрелов.

"Вы подумали, как их мобилизация может повлиять на ситуацию с безопасностью по всей Украине? Вызвали министра МВД – и где он? Положили на все", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, что Кабмин готовится утвердить постановление о бронировании полицейских и спасателей. Он также выразил сомнение в необходимости мобилизации спасателей, которые "обеспечивают функционирование государства и спасение людей".

– Гончаренко называл это решение "совершенно безумным". На официальном сайте Кабмина также появилась петиция с призывом не мобилизовать сотрудников ГСЧС, ее поддержали более 30 тыс. граждан.

– Ранее правительство утвердило изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. В частности, упрощено бронирование работников предприятий, привлеченных к возобновлению энергетики после атак РФ.

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