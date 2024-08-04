В каком случае военному могут отказать в праве на отпуск: нюансы законодательства

Особые нормы предоставления отпусков военным действуют во время действия военного положения. Сейчас ситуация с этим гораздо лучше. Постепенно в законодательстве прилагаются новые возможности, чтобы военные могли получить отпуск. Хотя проблемы с предоставлением отпусков все же периодически возникают.

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В АрмииInform рассказали о возможных вариантах отпусков. Все они доступны во время действия военного положения.

Основной отпуск

Каждый год военнослужащий может получить до 30 дней основного отпуска. Она предоставляется частями в течение календарного года, при условии, что основная непрерывная ее часть составит не менее 15 календарных дней. До 18 мая 2024 года действовала норма, что часть отпуска может составлять не более 15 дней. То есть теперь основная часть отпуска может быть больше.

Могут ли отказать в предоставлении отпуска?

Законодательно прописано, что основной отпуск предоставляется "при одновременном отсутствии не более 30 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения". Так что если подразделение укомплектовано менее чем на 70 процентов, не согласовать рапорт могут.

Также следует учесть и другие предпосылки. К примеру, когда в отпуск одновременно хочет уйти значительное количество военнослужащих. Конечно, всех не отпустят. Обычно отпускают по 1–2 человека из взвода или до 4 военнослужащих изо роты. Поэтому в подразделе должен быть график отпусков. Или военнослужащие должны договориться, кто и когда уйдет в отпуск. Это значительно упрощает весь процесс.

Кроме этого, следует учитывать обстановку, в которой находится подразделение. Ведь отсутствие даже небольшого количества бойцов может повлиять на боеспособность.

То есть причины для отказа в предоставлении отпуска есть. Но такой отказ должен быть обоснованным. Юристы советуют делать 2 экземпляра рапорта. На одном должен быть номер, дата и подпись того, кто принял этот рапорт. Чтобы потом можно было оспаривать отказ или бездействие. Но на практике это далеко не постоянно работает. Возможно, использование приложения "Армия+", где можно будет подавать рапорты в электронном виде, облегчит весь процесс.

Если вы считаете, что вас необоснованно не отпускают в отпуск, можно обратиться на горячую линию Минобороны.

Отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам

Это второй вид отпусков, предоставляемый во время действия военного положения. Она может предоставляться на срок до 10 дней. При этом сохраняется выплата денежного довольствия.

Военнослужащий должен указать в рапорте, какие именно семейные обстоятельства или уважительные причины побуждают его уйти в такой отпуск, а также по возможности предоставить соответствующие документы в рапорт. Если это не сделать, то в отпуске могут отказать.

Законом предусмотрено, что основной отпуск и отпуск по семейным обстоятельствам предоставляются без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Отпуск за уничтоженную технику

Это новый вид отпусков, появившийся после принятия закона о мобилизации. 21 мая Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления такого отпуска. В частности, за какую технику и сколько дней дополнительного отпуска может получить военнослужащий в случае уничтожения вражеской техники.

Отметим, что в общей сложности в год можно получить не более 15 дней такого отпуска. Она может предоставляться не только тому, кто непосредственно уничтожил технику, но и другим военнослужащим, участвовавшим в обнаружении и уничтожении вражеской техники. Они могут получить такое же количество дней, как и военнослужащий, уничтоживший технику.

Но важно помнить, что уничтожение техники должно быть подтверждено! Больше об этом читайте в нашем материале.

В настоящее время это основные варианты отпусков, доступных военнослужащим во время действия военного положения. Но есть отпуска, которые предоставляются при специфических условиях. Расскажем о них тоже.

Отпуск после освобождения из плена

Военнослужащий, освобожденный из плена, изъявил желание продолжать службу, но нуждающийся в отдыхе, то по его желанию ему предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части. Отозвать из такого отпуска могут только с согласия военнослужащего.

Отпуск на лечение

Такой отпуск предоставляется по заключению ВЛК для лечения в связи с болезнью или после ранения (контузии, травмы или увечья). Срок такого отпуска определяется врачами. Но общий срок лечения может длиться не более 12 месяцев. Все это время за военнослужащим сохраняется выплата денежного довольствия.

Отпуска для бывших осужденных

Недавно в армии появился новый вид военнослужащих. Это люди, которых условно-досрочно освободили от отбывания наказания и вступили на службу по контракту. Основной ежегодный отпуск они получить не смогут. Но им может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Сроком до 10 дней.

Неиспользованные отпуска во время военного положения

Если военнослужащий не смог использовать отпуск или использовал его частично, то в дальнейшем такой отпуск предоставляется уже после окончания действия военного положения.

В таком случае разрешается по желанию военнослужащих объединять ежегодные основные отпуска, но общая продолжительность объединенного отпуска не может превышать 90 календарных дней.

Также есть опция – получить компенсацию. Это можно сделать уже при увольнении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нардеп Федор Вениславский рассказал, как военно-учетные специальности влияют на очередность мобилизации. Также он объяснил ситуацию с мужчинами за границей.

Напомним, что в Украине во время действия военного положения работодатели имеют право не предоставлять своим работникам отпуска. Однако это касается только сотрудников, работающих на объектах критической инфраструктуры.

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