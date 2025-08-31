В камере с российского дрона 'Гербера' нашли видео с китайского завода, где проверяли ее работу: появились подробности

В камере российского беспилотника "Гербера", который оккупанты в основном используют для разведки или как ложные цели, нашли видео с китайского завода. В частности, на предприятии в Китае проверяли работу БпЛА.

Об этом сообщили эксперт по системам радиоэлектроники и связи и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Безкрестнов (позывной "Сергей Флеш") и Telegram-канал "КиберБорошно". Там обнародовали фото и видеодоказательства.

Что известно

"В камере очередной сбитой "Герберы" обнаружил видео с китайского завода, на котором проверяли работу этой камеры", – написал "Флеш".

В Telegram-канале "КиберБорошно" отметили, что речь идет о камере модели A40 Pro от компании Viewpro. Согласно информации на официальном сайте производителя, ее производство находится в научно-технологическом парке Aotexing Science Park в районе Наньшань города Шэньчжэнь. Именно с этого места и осуществлялась съемка.

"Хотя и адрес с сайта не бьется нормально через Google Maps, но переведя его на китайский и проверив через Baidu, мы на 100% убедились в правильности геолокации", – сообщили в паблике.

Напомним, в конце июля "Флеш" сообщал, что российские оккупанты массово применяют на своих БпЛА "Гербера" мощные китайские модемы. Именно они позволяют противнику устанавливать радиосвязь с дронами на большие расстояния.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года дрон "Гербера" впервые долетел до Киева. "Флеш" тогда объяснил, что россияне позиционируют эти беспилотники из пенопласта и фанеры как "младшую серию" Shahed-136. Также он предположил, что они будут выполнять другие задачи, чем "Шахеды". А позже враг стал активно применять "Герберы" как дроны-приманки, хотя также эти имитационные БПЛА оснащены боевыми частями.

