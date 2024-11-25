В каждой бригаде ВСУ будет штатное подразделение рекрутинга – директива Сырского

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский издал директиву о создании штатных подразделений рекрутинга в каждой бригаде. Это решение направлено на упрощение и совершенствование процесса мобилизации и вербовки добровольцев непосредственно в военных частях.

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Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ. "Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев", – говорится в сообщении.

До этого процесс мобилизации преимущественно проходил через территориальные центры комплектования и социальной поддержки. А центры рекрутинга функционировали в Сухопутных войсках, Военно-Морских Силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны.

Однако благодаря изменениям в правительственное постановление №560 от 16 мая 2024 года с 1 октября командиры воинских частей получили право призывать добровольцев непосредственно, что упрощает процесс и повышает его оперативность.

Напомним, Кабинет министров Украины принял новый порядок бронирования граждан, предусматривающий аннулирование всех отсрочок от мобилизации, выданных через Министерство экономики и портал Действие.

Теперь бронирование будет происходить не в приложении, а на портале Дія. Как пояснил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинскому бизнесу удобнее работать с интерфейсом портала, а не в приложении.

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