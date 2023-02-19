В Киев приедет премьер Италии: основной вопрос – оружие для Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибудет в Киев, чтобы продемонстрировать свою безоговорочную поддержку Украины. Европейская чиновница посетит нашу столицу во вторник, 21 февраля, и встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить новый пакет военной помощи.

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Об этом сообщило издание Il Fatto Quotidiano. Отмечается, что перед приездом в Киев Мелони остановится в польской Варшаве, где проведет встречу с премьер-министром страны Матеушем Моравецким.

По данным СМИ, во время переговоров с Зеленским итальянский премьер намерен объявить о шестом пакете военной помощи, одобренном итальянским правительством, а также совместных с Францией поставках противоракетного комплекса SAMP/T. Он должен быть готов уже весной.

Как говорится в материале, неизвестно, что войдет в пакет помощи, но в нем не будет танков и истребителей F-16.

Напомним, ранее Мелони заявила, что Италия готова стать гарантом мирного соглашения между Украиной и Россией. В связи с этим она готовит визит в Киев. Чиновница также выразила надежду, что Россия прекратит эту неприемлемую захватническую войну.

Между тем, бывший премьер-министр, лидер партии Forza Italia Италии Сильвио Берлускони отметился новым скандальным заявлением и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале полномасштабной войны, которую на самом деле развязала Россия. В то же время нынешняя глава правительства Джорджия Мелони, комментируя это, заявила о твердой поддержке Украины.

"Поддержка итальянским правительством Украины тверда и убедительна, что четко предусмотрено в программе и подтверждается всеми парламентскими голосованиями большинства, которое поддерживает исполнительную власть", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Мелони сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский сейчас работает над планом, который позволит начать переговоры с Москвой по завершению войны. Речь идет об открытом диалоге, подчеркнула она;

– еще в октябре Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони вступление нашей страны в Европейский Союз и НАТО. Глава государства пригласил главу итальянского правительства посетить Киев.

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