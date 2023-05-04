В Киеве простились с Евгением Квасковым, погибшим в боях за Бахмут: до войны он занимался проектами для детей. Фото

В четверг, 4 мая, в Киеве простились с главой союза "Центр национально-патриотического воспитания" Евгением Квасковым. Воин встал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения.

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28 апреля он погиб под Бахмутом во время выполнения боевого задания. Прощание с Героем состоялось на столичном Майдане Незалежности в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ. Родные, близкие, друзья и боевые побратимы пришли провести Кваскова в последний путь.

Отмечается, что в довоенные времена защитник занимался проектами по национально-патриотическому воспитанию детей и молодежи, организовал для школьников патриотическую игру-учебу "Казак-Квест". Также Квасков работал заместителем председателя Координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания Департамента молодежи и спорта КГГА и был одним из соучредителей Братства казацкого боевого обычая "Спас".

Напомним, от ранения, полученного в боях за Украину, 3 мая скончался украинский режиссер и сценарист, боец добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Андрей Максименко с позывным "Режиссер". Врачи боролись за его жизнь, но не смогли спасти. Боец получил осколочное ранение в левую часть лица 20 апреля и был доставлен в Киев, где после операции находился в искусственной коме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на войне за Украину погиб воин ВСУ Вячеслав Хохлюк. Еще год назад он женился на Анастасии Мохине, которая служила вместе с ним в 112-й бригаде территориальной обороны Киева, а фотографии их росписи облетели социальные сети и даже публиковались в The Times;

– защитник Юрий Побран погиб на фронте под огнем вражеских минометов, защищая Украину от оккупантов. Воин был родом из города Городок Львовской области, ему было 49 лет.

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