В Киеве простились с полковником ГПСУ Юрием Юрчиком: начальник штаба пограничников-спецназовцев погиб в боях за Соледар. Фото

В Киеве простились с полковником Государственной пограничной службы Украины Юрием Юрчиком. Герой погиб в бою с российскими оккупантами под Соледаром Донецкой области.

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Он был начальником штаба пограничников-спецназовцев. Об этом ГПСУ сообщает в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ведомстве рассказали, что полковник Юрий Юрчик погиб 8 января во время массированного вражеского обстрела из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия под Соледаром. Он получил осколочные ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Пограничник руководил обороной непосредственно на огневых позициях, где сейчас идут ожесточенные бои. В момент своей гибели он лично оказывал помощь в эвакуации тяжелораненых военнослужащих смежного подразделения Сил обороны.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram сообщил, что Юрий Юрчик героически сражался с самого начала войны и погиб, как герой. По словам журналиста, там, где Юрий воевал вместе со своими сослуживцами, только за минувшие сутки было 22 боестолкновений с оккупантами и 106 артиллерийских обстрелов. Во время одного из них он получил смертельное ранение.

Напомним, 5 января в Киеве простились с чемпионом мира по кикбоксингу, бойцом полка "Азов", Героем Украины и защитником Мариуполя Максимом Кагалом. Максим погиб 25 марта в Мариуполе в результате взрыва вражеской авиабомбы.

Ранее сообщалось, что в городе Ривне попрощались с двумя воинами, отдавшими жизнь за Украину в боях. 37-летний Андрей Самчук и 27-летний Богдан Рокицкий воевали на разных фронтах, об их судьбах долго ничего не было известно.

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