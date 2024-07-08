Оккупанты повторно ударили по Киеву: есть погибшие и пострадавшие, на месте работают спасатели. Фото и видео

Страна-террорист Россия после утренней массированной атаки 8 июля повторно ударила по Киеву и снова убила мирных людей. Предварительно, погибли четверо и пострадали три гражданина.

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В Днепровском районе частично разрушено здание медицинского центра. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, а также мэр Виталий Кличко.

"В результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра. Частичное разрушение здания", – отметили чиновники.

В ГСЧС опубликовали фото с места военного преступления РФ. Спасатели разбирали завалы и искали людей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия била по роддому.

"Цинизма и варварству россиян нет предела: пока разбирают завалы разбитого "Охматдета", Россия устраивает повторную ракетную атаку. Сейчас в Украине воздушная тревога – больные дети снова вынуждены прятаться в подвалах", – написал он, публикуя видео.

Отметим, что повторную воздушную тревогу в Киевской области объявили в 12:48. Громкий звук раздался около 13:00: очевидцы рассказали, что в небе виднелся дым.

После этого в Киеве и области был отбой воздушной тревоги, а затем снова регион стал "красным" из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Во время предыдущей массированной атаки утром 8 июля страна-террорист Россия направила ракеты на Киев, в частности, ударила по детской больнице "Охматдет". В результате массированного обстрела есть много жертв и раненых, зафиксированы разрушения и повреждения в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, также утром 8 июля Россия ударила ракетами по Днепру, Кривому Рогу, Покровску и другим городам. Террористы убили и ранили десятки украинцев.

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