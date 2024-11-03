В Киевской области из-за атаки БПЛА произошло несколько пожаров: фото с места событий

В ночь на 3 ноября российские террористы атаковали Киевскую область дронами-камикадзе. В результате падения обломков сбитых БПЛА на территории региона произошло несколько пожаров.

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Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В течение ночи и утром 3 ноября спасатели восемь раз привлекались на ликвидацию пожаров, вызванных падением обломков российских дронов. Последствия вражеской атаки были зафиксированы в трех населенных пунктах.

В селе Софиевская Борщаговка произошло возгорание легкового автомобиля. В селе Здоровка Обуховского района ликвидировано возгорание двухэтажного жилого дома на площади 100 кв. м.

В селе Нижняя Дубечня спасателями ликвидирован пожар кровли хозяйственного сооружения. Также ликвидировано возгорание лесной подстилки в Вышгородском, Обуховском и Фастовском районах.

Напомним, в ночь на 3 ноября российская террористическая армия совершила очередную атаку по Киеву с применением ударных дронов-камикадзе. Силами противовоздушной обороны все БПЛА, угрожавшие Киеву, были уничтожены. На столицу БПЛА заходили разными курсами и на очень малых высотах.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия постепенно увеличивает количество воздушных атак по Украине. К сожалению, у РФ есть такая возможность, потому что производство смертоносного оружия агрессор не прекращает. Несмотря на санкции, оружейники оккупантов продолжают использовать западные компоненты.

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