В Китае отреагировали на заявления о солдатах КНДР в России и снова назвали войну в Украине "кризисом"

В Китае уклончиво заявили, что им ничего не известно о нахождении северокорейских войск в России для потенциального участия в войне против Украины. В Пекине снова напомнили, что поддерживают "политическое разрешение" ситуации.

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Соответствующее заявление сделал представитель МИД КНР Линь Цзянь, отвечая на вопрос на ежедневной пресс-конференции. Об этом пишет Reuters.

"Китайская сторона не осведомлена о ситуации", – сказал дипломат, имея в виду переброску военнослужащих КНДР.

Полномасштабную неспровоцированную войну РФ против Украины Линь Цзянь назвал "украинским кризисом".

"Позиция Китая по украинскому кризису была последовательной и четкой, и мы надеемся, что все стороны будут способствовать деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательство по политическому решению", – сказал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России".

Пресс-секретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства этого.

Как сообщал OBOZ.UA, северокорейские войска могут направить в Курскую область Российской Федерации. В Financial Times предполагают, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что силы КНДР отобьют часть региона, которую ныне контролируют ВСУ.

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