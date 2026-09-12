В Коблево на побережье взорвалась мина: погибли супруги, еще два человека получили ранения

В Черном море на Николаевщине у берега Коблево сдетонировала противодесантная мина. В результате взрыва пострадала семья: мать и отец погибли, а их несовершеннолетняя дочь и еще одна женщина получили ранения.

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Об этом инциденте 12 сентября сообщил в Telegram и.о. начальника Николаевской ОВА (ОГА) Георгий Решетилов. Он уточнил, что взрыв прогремел днем в субботу.

"Участок береговой линии, где произошла трагедия, был закрыт, огражден и имел предупреждение о минной опасности. К сожалению, люди пересекли ограждение", – отметил чиновник.

Что известно о погибших

Жертвами стали 42-летняя женщина и 43-летний мужчина. Ранена их 16-летняя дочь. По состоянию на вечер субботы ей уже оказали медицинскую помощь; в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно. Также пострадала 40-летняя женщина – она госпитализирована в тяжелом состоянии.

Решетилов призвал граждан не игнорировать предупреждающие знаки и не заходить на закрытые участки побережья и в воду.

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"Понимаю желание людей иметь доступ к морю и просьбы об открытии побережья в Коблево. Но сегодняшняя трагедия еще раз доказывает: ни одно решение об открытии пляжей не может быть принято, пока специалисты не подтвердят, что пребывание там безопасно. Цена поспешных решений может оказаться слишком высокой, и платить придется человеческими жизнями", – написал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Российские оккупанты продолжают дистанционное минирование территорий на Приднепровском направлении. Вражеские войска пытаются заминировать побережье Днепра и дороги между населенными пунктами выше бывшей Каховской плотины.

– На Херсонщине противник также осуществлеют дистанционное минирование. Особая опасность заключается в том, что захватчики специально маскируют взрывоопасные предметы под мусор, обломки или бытовые вещи.

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