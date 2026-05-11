Враг дистанционно минирует берег Днепра выше Каховской дамбы: в ВСУ предупредили об опасности для гражданских

Оккупанты продолжают дистанционное минирование территорий на Приднепровском направлении. Вражеские войска пытаются заминировать побережье Днепра и дороги между населенными пунктами выше бывшей Каховской плотины.

Видео дня

Об этом в комментарии медиа рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, дистанционное минирование проводится с помощью дронов в районах Берислав и Новый Берислав.

Владислав Волошин заявил, что российские войска активно применяют дроны для установки мин на побережье и вблизи дорог между населенными пунктами. Также, по его словам, враг продолжает обустраивать свои позиции и вести разведку на передовой.

Кроме минирования, оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру и населенные пункты вдоль Днепра. Под атаки попадают не только украинские позиции на побережье, но и гражданские жители.

По словам спикера, в отдельных населенных пунктах российские военные "устраивают кровавое сафари" на гражданских. Он сообщил, что оккупанты атакуют общественный транспорт, а также охотятся на велосипедистов и пешеходов.

"Враг активно продолжает разведку и оборудование своих позиций на переднем крае. Наносит удары по нашим позициям, которые расположены на побережье. Он ежедневно наносит по несколько десятков ударов дронами по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, а в некоторых населенных пунктах просто устраивает кровавое сафари за гражданскими жителями, охотясь не только на общественный транспорт, а даже на велосипедистов и пешеходов", – отметил спикер.

Напомним, утром 10 мая вопреки объявленному перемирию российская оккупационная армия обстреляла Днепропетровскую область. Целью путинских террористов стал спецтранспорт спасателей в Никопольском районе.

Также OBOZ.UA сообщал, 3 мая российские войска нанесли удар по АЗС на Днепропетровщине. Вспыхнул пожар, горел грузовик, поврежден автобус, перевозивший около 40 детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!